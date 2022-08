Le botte | la denuncia | l' Fbi | cosa succede tra la Jolie e Brad Pitt

(Di venerdì 19 agosto 2022) Nel 2016 l'attrice denunciò il marito per maltrattamenti, ma il caso venne chiuso senza conseguenze per l'attore e ora Angelina avrebbe fatto causa all'Fbi per mancanza di trasparenza

La denuncia fatta nel 2016 dalla Jolie rappresenta l'ultimo atto di una crisi, che ha segnato la fine della relazione con Brad Pitt. Subito dopo la denuncia, infatti, l'attrice chiese formalmente il divorzio. Secondo quanto riferito da Puck News e ripreso dal Daily Mail, Angelina Jolie avrebbe citato in giudizio l'Fbi per "non avere proceduto contro l'attore dopo che lei lo aveva denunciato nel 2016 per maltrattamenti".