Lazano ed Elmas in Premier League | affare possibile

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il calciomercato del Napoli in uscita si accende, Lozano edpiacciono a Manchester United ed Everton. La notizia viene data da Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky e trova conferma anche sulla stampa inglese. Il Manchester United in queste ore ha chiuso già un enormecon il Manchester United comprando Casemiro a 70 milioni di euro, oggi il giocatore svolge le visite mediche. Ma la squadra di ten Hag con zero punti in classifica dopo due giornate di campionato è impalpabile ed ha bisogno di rinforzi. Per questo motivo la società inglese ha deciso di mettere mano al portafogli ed investire sul mercato. Calciomercato: Everton e Manchester United sue Lozano Il Napoli al momento non sembra intenzionato a cedere i due calciatori, anche se il club azzurro ha già blindato Ola Solbakken, giocatore del Bodo ...