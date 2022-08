Laura Torrisi, chi è il fidanzato? Si tratta di un clamoroso ritorno di fiamma (Di venerdì 19 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chi è il fidanzato di Laura Torrisi? L’attrice ha sempre attirato grande interesse su di sé. Adesso pare che ci sia un ritorno di fiamma: ecco con chi sta passando le sue vacanze. L’attrice toscana è uno dei volti più famosi del piccolo e grande schermo. Oltre alla sua carriera e ai lavori ai quali Leggi su youmovies (Di venerdì 19 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chi è ildi? L’attrice ha sempre attirato grande interesse su di sé. Adesso pare che ci sia undi: ecco con chi sta passando le sue vacanze. L’attrice toscana è uno dei volti più famosi del piccolo e grande schermo. Oltre alla sua carriera e ai lavori ai quali

occhio_notizie : Paura per Laura Torrisi, il maltempo in Toscana colpisce anche casa sua | LE FOTO? #lauratorrisi #foto #maltempo… - telodogratis : Paura per Laura Torrisi, il maltempo in Toscana tocca anche casa sua: le foto - venti4ore : Paura per Laura Torrisi, il maltempo in Toscana tocca anche casa sua le foto … - zazoomblog : Paura per Laura Torrisi il maltempo in Toscana tocca anche casa sua: le foto - #Paura #Laura #Torrisi #maltempo - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Laura Torrisi ??????????????? -