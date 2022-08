L'attrice ha pubblicato alcuni scatti della sua vacanza insieme a Michele Martignoni: è nato un amore? (Di venerdì 19 agosto 2022) È il momento di tornare a sorridere per Asia Argento. L’attrice si sta godendo l’estate al mare in compagnia della figlia Anna Lou Castoldi, nata dall’amore con Morgan, e di quello che sembra essere il nuovo fidanzato. Si tratta di Michele Martignoni, campione di MMA, arti marziali miste, conosciuto come the italian thunder. A giudicare dagli scatti, tra i due sembra esserci una grande complicità. E la domanda sorge spontanea: è nato un nuovo amore? Tutti gli amori di Asia Argento. Da Morgan a Corona guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 agosto 2022) È il momento di tornare a sorridere per Asia Argento. L’si sta godendo l’estate al mare in compagniafiglia Anna Lou Castoldi, nata dall’con Morgan, e di quello che sembra essere il nuovo fidanzato. Si tratta di, campione di MMA, arti marziali miste, conosciuto come the italian thunder. A giudicare dagli, tra i due sembra esserci una grande complicità. E la domanda sorge spontanea: èun nuovo? Tutti gli amori di Asia Argento. Da Morgan a Corona guarda le foto ...

