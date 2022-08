Laser e guerra elettronica. I nuovi accordi di Lockheed Martin con le Forze Usa (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Pentagono si prepara alla guerra del futuro e per farlo si affida alle grandi aziende della Difesa statunitensi. Lockheed Martin ha infatti reso noto di aver consegnato alla Marina militare un Laser ad alta energia che verrà installato a bordo di navi da guerra, dopo l’assegnazione della commessa nel 2018. Un passo significativo che mira a far progredire l’assetto tecnologico delle Forze armate affinché si trovino pronte ad affrontare un contesto operativo sempre più all’avanguardia. Nella stessa direzione punta anche l’accordo dell’esercito Usa, con Lockheed Martin e General dynamics mission systems, per l’assegnazione di contratti che riguardano la guerra elettronica. Helios Il nuovo sistema d’arma, chiamato High ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Pentagono si prepara alladel futuro e per farlo si affida alle grandi aziende della Difesa statunitensi.ha infatti reso noto di aver consegnato alla Marina militare unad alta energia che verrà installato a bordo di navi da, dopo l’assegnazione della commessa nel 2018. Un passo significativo che mira a far progredire l’assetto tecnologico dellearmate affinché si trovino pronte ad affrontare un contesto operativo sempre più all’avanguardia. Nella stessa direzione punta anche l’accordo dell’esercito Usa, cone General dynamics mission systems, per l’assegnazione di contratti che riguardano la. Helios Il nuovo sistema d’arma, chiamato High ...

