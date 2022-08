L’arte è essenziale per poter creare ecosistemi riusciti nel metaverso (Di venerdì 19 agosto 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine Omaggio all’Ucraina + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia. Lo si può ordinare qui. —————————————— L’arte ha il potere di plasmare la nostra realtà. Il metaverso, guidato da esperienze virtuali interattive, ci mostra le visione di quello che potrebbe essere possibile in futuro. Per molti anni, ho osservato come il Web2 – il nostro attuale mondo digitale di contenuti generati dagli utenti – faccia sentire male le persone. Io ero una di queste persone. Gli effetti dei social media – con il narcisismo degli influencer, con il capitalismo della sorveglianza e con la dipendenza dai “mi piace” all’effetto eco delle informazioni – influivano negativamente sulla mia salute mentale. Nel Web2 le persone sono prodotti, ma io ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 agosto 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine Omaggio all’Ucraina + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia. Lo si può ordinare qui. ——————————————ha ile di plasmare la nostra realtà. Il, guidato da esperienze virtuali interattive, ci mostra le visione di quello che potrebbe essere possibile in futuro. Per molti anni, ho osservato come il Web2 – il nostro attuale mondo digitale di contenuti generati dagli utenti – faccia sentire male le persone. Io ero una di queste persone. Gli effetti dei social media – con il narcisismo degli influencer, con il capitalismo della sorveglianza e con la dipendenza dai “mi piace” all’effetto eco delle informazioni – influivano negativamente sulla mia salute mentale. Nel Web2 le persone sono prodotti, ma io ...

