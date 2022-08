La Turchia vince dopo il ricorso: Italia fuori dalla finale 4×100 (Di venerdì 19 agosto 2022) Beffa per l’Italia nella 4×100 maschile agli Europei di atletica leggera. Gli azzurri, orfani di Marcell Jacobs (e di tre dei quattro campioni olimpici in generale) erano riusciti a qualificarsi per la finalissima di domenica, ma a seguito di un ricorso della Turchia sono stati esclusi e non prenderanno parte all’ultimo atto. Una volta terminata L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 agosto 2022) Beffa per l’nellamaschile agli Europei di atletica leggera. Gli azzurri, orfani di Marcell Jacobs (e di tre dei quattro campioni olimpici in generale) erano riusciti a qualificarsi per la finalissima di domenica, ma a seguito di undellasono stati esclusi e non prenderanno parte all’ultimo atto. Una volta terminata L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

