ilpost : La tuffatrice Chiara Pellacani ha vinto la medaglia d’oro nel trampolino da 3 metri agli Europei di tuffi a Roma - MiChiamoGiuli4 : Tania Cagnotto, tuffatrice più medagliata agli europei, alla sua età aveva conquistato 6 medaglie europee se non ho… - iamGM8 : RT @MiChiamoGiuli4: La cerimonia di premiazione con l'inno più bello del mondo fatto risuonare dalla tuffatrice più bella e brava del mondo… - Gioo_Gioo00 : RT @MiChiamoGiuli4: La cerimonia di premiazione con l'inno più bello del mondo fatto risuonare dalla tuffatrice più bella e brava del mondo… - MiChiamoGiuli4 : La cerimonia di premiazione con l'inno più bello del mondo fatto risuonare dalla tuffatrice più bella e brava del m… -

Laazzurra può però dirsi soddisfatta per il suo Europeo già arricchito da due podi (con ... Arriva il bronzo conPellacani e Matteo Santoro nei tuffi dal trampolino sincro misto 3 ...Stessa posizione anche perPellacani terza, oggi come allora. Lamilanese, 22 anni, ha raggiunto un punteggio di 264.25, mentre la 19enne romana si piazza al terzo posto con 259.05. ...Chiara Pellacani ha vinto l'oro più importante, quello che inseguiva con maggiore insistenza, e che a questo punto la inserisce tra le grandi tuffatrici del panorama ...Quinta medaglia per la 19enne romana, che al Foro Italico sale sul gradino più alto del podio: argenti alla svizzera Heimberg, bronzo alla britannica Harper. Decima l'altra azzurra Pizzini ...