La tuffatrice Chiara Pellacani ha vinto la medaglia d’oro nel trampolino da 3 metri agli Europei di nuoto a Roma

Ai Campionati Europei di nuoto a Roma la tuffatrice Chiara Pellacani ha vinto la medaglia d'oro nella gara del trampolino a 3 metri, con un punteggio di 318.75. Al secondo posto è arrivata la svizzera Michelle Heimberg, con un punteggio

