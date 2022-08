La staffetta italiana maschile è fuori dagli Europei: la Turchia ha vinto il ricorso (Di venerdì 19 agosto 2022) La squadra italiana della 4 100 maschile è stata esclusa dalla finale degli Europei di atletica in conseguenza del ricorso presentato dalla squadra turca qualificatasi nella ripetizione della corsa ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 agosto 2022) La squadradella 4 100è stata esclusa dalla finale deglidi atletica in conseguenza delpresentato dalla squadra turca qualificatasi nella ripetizione della corsa ...

huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - costruireLibert : RT @gasparripdl: Con la staffetta italiana che ha vinto l’oro nella 4 x 100 ???? - Angeloboomer : senza @crazylongjumper la staffetta italiana non va manco in finale ?? #Munich2022 - lettriceseriale : @Ri_Ghetto La Federazione Italiana conta nulla e comunque non si va a correre una staffetta che si può vincere con… -