La sinistra spagnola divisa sul congedo mestruale (Di venerdì 19 agosto 2022) La Spagna potrebbe essere il primo paese europeo a introdurre il congedo sanitario per le donne con mestruazioni troppo dolorose per lavorare. Tuttavia i partiti della maggioranza di sinistra hanno visioni opposte sull’argomento. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 19 agosto 2022) La Spagna potrebbe essere il primo paese europeo a introdurre ilsanitario per le donne con mestruazioni troppo dolorose per lavorare. Tuttavia i partiti della maggioranza dihanno visioni opposte sull’argomento. Leggi

Saalvatore4 : Se vendi Lozano a 40mln, bussi alla porta del Lipsia, metti gli stessi soldi della vendita del Chucky per comprare… - a_laic : @PabloIglesias Meglio tardi che mai. Quando la Brunete mediatica era scatenata contro il movimento indipendentista… - gianvitosibilio : @fabius10scudi La sinistra spagnola e' una merda - Sbrn65 : RT @73deva73: Il Marocco come la Turchia: dall'Ue 500 milioni di euro per bloccare i migranti. La sinistra spagnola dialoga con paesi afric… - SoniaLaVera : RT @73deva73: Il Marocco come la Turchia: dall'Ue 500 milioni di euro per bloccare i migranti. La sinistra spagnola dialoga con paesi afric… -