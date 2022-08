La Russia rilancia la propaganda: 'La strategia delle sanzioni è fallita' (Di venerdì 19 agosto 2022) Quella di minimizzare l'effetto delle sanzioni alla Russia e di giudicarne inutili - e dannosi per chi le emette - gli effetti su Mosca, è una delle strategie comunicative della propaganda del ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 agosto 2022) Quella di minimizzare l'effettoallae di giudicarne inutili - e dannosi per chi le emette - gli effetti su Mosca, è unastrategie comunicative delladel ...

infoitestero : Ucraina: Erdogan rilancia i negoziati ma Zelensky frena: “Prima la Russia ritiri le truppe dai territori occupati” - giuanlortista : PUTIN COME MUSSOLINI ? PROMUOBE/PREMIA FAMIGLIE ULTRA NUMEROSE solo per ripopolare la Russia o per prepararsi a gu… - SpeculaThor : RT @LorenzoCast89: Alziamo lo sguardo: Germania in crisi tra energia e rottura con Russia-Cina; modello export-led finito. Cosa farà Berlin… - mrighetti1967 : RT @LorenzoCast89: Alziamo lo sguardo: Germania in crisi tra energia e rottura con Russia-Cina; modello export-led finito. Cosa farà Berlin… - giacomo_saba : RT @LorenzoCast89: Alziamo lo sguardo: Germania in crisi tra energia e rottura con Russia-Cina; modello export-led finito. Cosa farà Berlin… -