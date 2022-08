La Russia è entrata a gamba tesa nella campagna elettorale italiana (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - "La Lega deve disdettare l'accordo firmato con Russia Unita, il partito di Putin, nel 2017". Enrico Letta, in una intervista al Tg1, ritiene che, con le dichiarazioni di Medvedev, "la Russia abbia deposto la scheda" nell'urna delle elezioni italiane. Oggi Medvedev ha consigliato i cittadini dell'Unione europea di pretendere dai "loro idioti" governi spiegazioni sul rifiuto del gas russo e l'interruzione delle relazioni con Mosca. "Vorremmo vedere i cittadini europei esprimere non solo una silenziosa insoddisfazione per le azioni dei loro governi, ma dire anche qualcosa di più chiaro. Ad esempio, chiamarli a rendere conto, punirli per la loro palese stupidità", ha scritto su Telegram l'ex presidente russo. "Se il prezzo della democrazia è il freddo in casa e i frigoriferi vuoti, tale democrazia è per dei pazzi", ha denunciato Medvedev. Secondo ... Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - "La Lega deve disdettare l'accordo firmato conUnita, il partito di Putin, nel 2017". Enrico Letta, in una intervista al Tg1, ritiene che, con le dichiarazioni di Medvedev, "laabbia deposto la scheda" nell'urna delle elezioni italiane. Oggi Medvedev ha consigliato i cittadini dell'Unione europea di pretendere dai "loro idioti" governi spiegazioni sul rifiuto del gas russo e l'interruzione delle relazioni con Mosca. "Vorremmo vedere i cittadini europei esprimere non solo una silenziosa insoddisfazione per le azioni dei loro governi, ma dire anche qualcosa di più chiaro. Ad esempio, chiamarli a rendere conto, punirli per la loro palese stupidità", ha scritto su Telegram l'ex presidente russo. "Se il prezzo della democrazia è il freddo in casa e i frigoriferi vuoti, tale democrazia è per dei pazzi", ha denunciato Medvedev. Secondo ...

cenere61 : @VittorioPetruc3 @Luidzhi_Btc No! Ho sbagliato! Volevo scrivere buffoni cioè gli stupidi convinti di aver messo in… - AndreaC01744058 : @EnricoLetta @EnricoLetta si sapeva già non fosse un gran politico ( sta sereno), ma si mostra di non essere neanch… - OmegaIndi : @BenedettaFrucci Brava in cosa ? Ha trattato l entrata nella Nato mandando a miseria l armistizio firmato con la Ru… - BertaIsla : RT @MatrateArgo: Il PD continua ad attaccare la Russia perchè entrata “a gamba tesa” nella loro politica ( non è vero!) ma riteniamoci fort… - MatrateArgo : Il PD continua ad attaccare la Russia perchè entrata “a gamba tesa” nella loro politica ( non è vero!) ma riteniamo… -