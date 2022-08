La Roma Women apre la stagione con il 3-1 al Glasgow nella Women Champions

(Di venerdì 19 agosto 2022) Ottimo esordio diper laimpegnata ieriLeague. Le giallorosse archiviano la praticaandando a prendersi la vittoria per 3-1. A trascinare la compagine giallorossa in questo già importante match di inizioè stata Benedetta Glionna, l’inarrestabile ala giallorossa e azzurra, che ha infilato per due volte la porta avversaria e ha inventato l’azione conclusa dal terzo centro giallorosso firmato da Paloma Lazaro. In mezzo tanta, tantissima, pochissimoche centra il momentaneo pareggio solo grazie alla sfortunata autorete di Minani. D’altronde, lamette subito le cose in chiaro e bastano poco ...

Calcio 2022 - 2023 Serie A femminile Squadra Femminile La Roma vince al debutto nella Women Champions League. Le giallorosso battono per tre a uno il Glasgow e passano alla finale di questo primo turno dove troveranno il Paris (domenica 21 agosto alle ore 19). La Roma vince in trasferta contro il Glasgow City nella prima gara valida per il Gruppo 1 (con Paris FC e Servette). Grazie a questo successo, le capitoline accedono alla finale di questo primo turno.