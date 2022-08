La rissa fra Conte e Tuchel è da incorniciare (Di venerdì 19 agosto 2022) Pensavo che la Gazzetta fosse del presidente del Torino, Urbano Cairo, vedo invece che da giorni fa le veci di Agnelli e Arrivabene e cerca di convincere Rabiot ad abbandonare la Juventus, così che i bianconeri possano finalmente prendere Paredes: editoriali su “Perché Rabiot non dovrebbe più giocare nella Juve”, articoli contro la mamma manager, grandi classici sui meme dei tifosi contro il centrocampista francese e ovviamente la morale sul “poco coraggio” del giocatore. Chiamalo scemo: l’alternativa sarebbe il Manchester United, di cui abbiamo detto settimana scorsa, una banda di sbandati allenata da un uomo confuso, alle prese con il più forte calciatore degli ultimi vent’anni in fase checca isterica e con una dirigenza di americani (ho detto tutto). Come una società di Serie A qualunque, è entrata nella fase in cui ogni giorno salta fuori qualcuno che si dice vorrebbe ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 19 agosto 2022) Pensavo che la Gazzetta fosse del presidente del Torino, Urbano Cairo, vedo invece che da giorni fa le veci di Agnelli e Arrivabene e cerca di convincere Rabiot ad abbandonare la Juventus, così che i bianconeri possano finalmente prendere Paredes: editoriali su “Perché Rabiot non dovrebbe più giocare nella Juve”, articoli contro la mamma manager, grandi classici sui meme dei tifosi contro il centrocampista francese e ovviamente la morale sul “poco coraggio” del giocatore. Chiamalo scemo: l’alternativa sarebbe il Manchester United, di cui abbiamo detto settimana scorsa, una banda di sbandati allenata da un uomo confuso, alle prese con il più forte calciatore degli ultimi vent’anni in fase checca isterica e con una dirigenza di americani (ho detto tutto). Come una società di Serie A qualunque, è entrata nella fase in cui ogni giorno salta fuori qualcuno che si dice vorrebbe ...

