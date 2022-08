La risposta di Sanna Marin alle critiche per il video in cui balla: “Non ho mai fatto uso di droghe” | VIDEO (Di venerdì 19 agosto 2022) Non accenna a placarsi il polverone di polemiche che ha travolto la premier finlandese Sanna Marin, 36 anni, dopo la diffusione sul web di un VIDEO che la ritrae in veste informale mentre si scatena ad un party privato. A far scoppiare le critiche e l’indignazione generale è stato soprattutto il fatto che all’interno del filmato in questione si può sentire qualcuno dei presenti alla festa che nomina una certa “banda della farina”, espressione che a molti è sembrata un chiaro riferimento all’utilizzo di cocaina. La giovanissima premier si è oggi espressa su questo punto e ha dichiarato: “Non ho niente da nascondere, non ho usato droghe e quindi non ho problemi a fare i test. Trovo piuttosto strano che mi venga richiesto, non ho visto alcuna prova che qualcosa sia stato ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Non accenna a placarsi il polverone di polemiche che ha travolto la premier finlandese, 36 anni, dopo la diffusione sul web di unche la ritrae in veste informale mentre si scatena ad un party privato. A far scoppiare lee l’indignazione generale è stato soprattutto ilche all’interno del filmato in questione si può sentire qualcuno dei presenti alla festa che nomina una certa “banda della farina”, espressione che a molti è sembrata un chiaro riferimento all’utilizzo di cocaina. La giovanissima premier si è oggi espressa su questo punto e ha dichiarato: “Non ho niente da nascondere, non ho usatoe quindi non ho problemi a fare i test. Trovo piuttosto strano che mi venga richiesto, non ho visto alcuna prova che qualcosa sia stato ...

neXtquotidiano : Ma le polemiche non si placano, E spunta un secondo video La risposta di Sanna #Marin alle critiche per il video i… - Gazzettino : Finlandia, Sanna Marin: «Droghe al party? Ho fatto test, tra una settimana la risposta» - Falaone31 : @antoniopolito1 Sei troppo intelligente per far questo tipo di domande.....sotto sotto si e' capito che sei folleme… - nicolaebart : Risposta Mi dà fastidio proprio perché donna Mi dà fastidio perché alla sua età è premier Mi dà fastidio perché è s… - TombeurDeLivres : @P_Rava Che poi l'appeal di Letta. La risposta italiana a Sanna Marin. -