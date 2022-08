La Regina (Pd): “Non ho mai messo in dubbio la legittimità dello Stato d’Israele, mi scuso per quello che ho fatto in passato” (Di venerdì 19 agosto 2022) “Il Giornale di oggi mi accusa di negare l’esistenza dello Stato di Israele, richiamando un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato. Si trattava insomma di satira, non di una posizione politica. Un gesto comunque sbagliato, per cui chiedo scusa. Ma voglio essere chiaro, non ho mai messo in dubbio la legittimità dello Stato di Israele, né in passato né mai, né il suo diritto a esistere”. Lo ha detto il candidato del Pd alle prossime politiche, Raffaele La Regina, sulle cui posizioni è intervenuta anche la comunità ebraica di Roma. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) “Il Giornale di oggi mi accusa di negare l’esistenzadi Israele, richiamando un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato. Si trattava insomma di satira, non di una posizione politica. Un gesto comunque sbagliato, per cui chiedo scusa. Ma voglio essere chiaro, non ho maiinladi Israele, né inné mai, né il suo diritto a esistere”. Lo ha detto il candidato del Pd alle prossime politiche, Raffaele La, sulle cui posizioni è intervenuta anche la comunità ebraica di Roma. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

ricpuglisi : Un interessante tweet di Raffaele 'due pubblicazioni' La Regina, or ora candidato dal PD, già persona non molto dis… - DSantanche : Da candidato capolista Pd La Regina vergognoso post antisemita. Lui prova a scusarsi sostendo fosse satira ma di sa… - ricpuglisi : Anche questo tweet di Raffaele La Regina che paragona la Merkel a Guglielmo II non è malaccio. 'dittature cambiano… - FTonin : RT @ricpuglisi: Anche questo tweet di Raffaele La Regina che paragona la Merkel a Guglielmo II non è malaccio. 'dittature cambiano solo ne… - __QueenTay_ : A Blair Waldorf piace questo elemento: “Dimenticati dei ragazzi e non perdere mai di vista l’obbiettivo finale Jen… -