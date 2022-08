La Rai rende omaggio a Piero Angela | ecco come e quando

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 19 agosto 2022) La morte del più grande divulgatore scientifico non poteva passare sotto silenzio per la Rai. Dopo la diretta del funerale di, ora arriva anche un(doveroso) al suo lavoro, svolto per tanti anni nell’azienda pubblica. Vediamo di cosa si tratta. RaiIl 13 Agosto moriva, il più grande divulgatore scientifico Rai che ci sia stato. Dopo l’affetto dimostrato dalle migliaia di persone che gli hanno resoin Campidoglio, la rete televisiva pubblica nazionale non poteva non conservare tutto il suo lavoro. In questo momento stanno andando in onda – ogni mercoledì sera – le puntate di ...