La premier finlandese si scatena, è polemica: “Sono una ragazza e mi diverto: è vietato?” (Di venerdì 19 agosto 2022) Un party privato, ragazze che ballano e si divertono. Musica, ritmo, drink e un cellulare puntato a immortalare tutta l’euforia in un video. Nulla di strano se non fosse che in quel gruppo di ragazze scatenate c’è anche la 36enne premier finlandese Sanna Marin, alla guida del Paese scandinavo dal dicembre 2019. Non si sa ancora bene come quel video girato in un appartamento privato sia finito online, certo è che la giovane premier della Finlandia, immortalata mentre balla sulle note di artisti rap come Petri Nygård e Antti Tuisku, è finita nella bufera. In sua compagnia, come riferisce il quotidiano Iltalehti, ci sarebbero volti noti del jet set finlandese. Si tratta del fotografo e influencer Janita Autio, della designer Vesa Silver, dei conduttori Tinni Wikström e Karoliina Tuominen ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 19 agosto 2022) Un party privato, ragazze che ballano e sino. Musica, ritmo, drink e un cellulare puntato a immortalare tutta l’euforia in un video. Nulla di strano se non fosse che in quel gruppo di ragazzete c’è anche la 36enneSanna Marin, alla guida del Paese scandinavo dal dicembre 2019. Non si sa ancora bene come quel video girato in un appartamento privato sia finito online, certo è che la giovanedella Finlandia, immortalata mentre balla sulle note di artisti rap come Petri Nygård e Antti Tuisku, è finita nella bufera. In sua compagnia, come riferisce il quotidiano Iltalehti, ci sarebbero volti noti del jet set. Si tratta del fotografo e influencer Janita Autio, della designer Vesa Silver, dei conduttori Tinni Wikström e Karoliina Tuominen ...

