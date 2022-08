(Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo quasi 6 mesi di conflitto le posizioni sono congelate. La Russia bombarda le città, l’Ucraina colpisce la logistica nemica e la Crimea. Lo scenario è quello di una nuova Corea. Ma non è escluso che alla lunga possa favorire il dialogo.

ilGiornale.it

Come organizzazione sindacale chiediamo, alla direzionedel Moscati, di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché venga alleviata una situazione che rischia di degenerare . Ieri è ...UCRAINA E MAR NERO/ Affari e rivalità: se fosse la Turchia a fermare la Russia ... L'uomo, infatti, ha riportato unain alcune parti del corpo, agli arti e al volto. Nonostante tutto ... La paralisi strategica sul fronte Mosca-Kiev. O si sblocca la trattativa o sarà Guerra Fredda Dopo quasi 6 mesi di conflitto le posizioni sono congelate. La Russia bombarda le città, l’Ucraina colpisce la logistica nemica e la Crimea. Lo scenario è quello di una nuova Corea. Ma non è escluso c ...