Da indesiderato, già sulla strada di Manchester, a possibile titolare contro la Sampdoria . È lapossibile di Adrien, la cui madre - agente ha fatto saltare il trasferimento in Inghilterra. Il centrocampista francese della Juve , lunedì prossimo, potrebbe affiancare Locatelli al ...Mentre i compagni volano da Las vegas a Dallas, quindi a Los Angeles, misurandosi in test internazionali,è a Rovetta, in provincia di Bergamo, con l'Under 23 bianconera. Non perderti le ... La parabola di Rabiot: da indesiderato a titolare Juve Da indesiderato, già sulla strada di Manchester, a possibile titolare contro la Sampdoria. È la parabola possibile di Adrien Rabiot, la cui madre-agente ha fatto saltare il trasferimento in Inghilterr ...