La nuova promozione Samsung regala una Soundbar Serie Q con le TV 8K 2022 (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella giornata di ieri, 18 agosto 2022, ha preso il via una nuova iniziativa promozionale firmata Samsung e attiva sullo store online della casa sudcoreana: coloro i quali decideranno di acquistare uno dei modelli di TV 8K 2022 selezionati, riceveranno in regalo una Soundbar Samsung Serie Q, ma soltanto entro i termini previsti. TV 8K 2022 + Soundbar Serie Q: info sulla promozione Samsung La promozione Samsung che permette di ottenere in regalo una Soundbar Serie Q con l'acquisto di determinati modelli TV 8K 2022 sarà valida fino al 30 settembre 2022 ed è sicuramente utile andarne a ...

