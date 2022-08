La nuova legge Usa contro le emissioni di gas serra (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli incentivi per l’energia pulita contenuti nel nuovo pacchetto di spesa firmato questa settimana dal Presidente Joe Biden ridurranno le emissioni americane di gas serra di circa 1,1 miliardi di tonnellate entro il 2030. E’ quanto emerge da un’analisi del Dipartimento dell’Energia statunitense Con la nuova legge, entro il 2030, le emissioni di gas serra degli Stati Uniti dovrebbero essere inferiori del 40% rispetto al 2005, il che non corrisponde ancora all’obiettivo annunciato di ridurre l’inquinamento da carbonio tra il 50% e il 52% entro la fine del decennio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli incentivi per l’energia pulita contenuti nel nuovo pacchetto di spesa firmato questa settimana dal Presidente Joe Biden ridurranno leamericane di gasdi circa 1,1 miliardi di tonnellate entro il 2030. E’ quanto emerge da un’analisi del Dipartimento dell’Energia statunitense Con la, entro il 2030, ledi gasdegli Stati Uniti dovrebbero essere inferiori del 40% rispetto al 2005, il che non corrisponde ancora all’obiettivo annunciato di ridurre l’inquinamento da carbonio tra il 50% e il 52% entro la fine del decennio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

