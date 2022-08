La nuova fabbrica delle assunzioni pubbliche (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Formez Pa che ora gestisce la formazione nelle amministrazioni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza potrà «stabilizzare» personale, grazie a un precedente della Legge di bilancio firmata da Mario Draghi. A capo del super-ente che selezionerà decine di migliaia di profili un fedelissimo del ministro Dario Franceschini... Mario Monti l’aveva commissariato con l’intenzione di chiuderlo. E se il governo Conte due l’ha salvato, Mario Draghi ha deciso di potenziarlo: con il decreto Reclutamento ha affidato a Formez Pa il compito di fornire assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche sia per l’attuazione dei progetti, sia per il reclutamento delle professionalità necessarie per il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un escamotage contenuto nell’ultima legge di bilancio permetterà all’importante emanazione governativa per la ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Formez Pa che ora gestisce la formazione nelle amministrazioni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza potrà «stabilizzare» personale, grazie a un precedente della Legge di bilancio firmata da Mario Draghi. A capo del super-ente che selezionerà decine di migliaia di profili un fedelissimo del ministro Dario Franceschini... Mario Monti l’aveva commissariato con l’intenzione di chiuderlo. E se il governo Conte due l’ha salvato, Mario Draghi ha deciso di potenziarlo: con il decreto Reclutamento ha affidato a Formez Pa il compito di fornire assistenza tecnica alle amministrazionisia per l’attuazione dei progetti, sia per il reclutamentoprofessionalità necessarie per il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un escamotage contenuto nell’ultima legge di bilancio permetterà all’importante emanazione governativa per la ...

