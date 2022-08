La musica di Piero Angela (Di venerdì 19 agosto 2022) «Mio padre è sempre riuscito a unire pur mantenendo le sue opinioni. In questi giorni ci ha sorpreso con messaggi, articoli, pieni non di dolore ma di amore, un sentimento che rimane e che si trasforma in valore. E i valori sono eterni», ha ricordato Alberto Angela nel suo discorso di commiato davanti alla bara del papà. «Quando ha capito che era giunta la fine ha fatto in modo di portare a compimento tutti programmi tv che erano a calendario e il disco jazz, ha parlato alla famiglia e al pubblico e poi se n'è andato». Tra le tante cose che sono state scritte in ricordo e tributo a Piero Angela non è sfuggita la sua seconda identità di jazzista. Lui stesso nelle ultime parole rivolte al pubblico ci ha tenuto a dire: «Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti, persino una ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 agosto 2022) «Mio padre è sempre riuscito a unire pur mantenendo le sue opinioni. In questi giorni ci ha sorpreso con messaggi, articoli, pieni non di dolore ma di amore, un sentimento che rimane e che si trasforma in valore. E i valori sono eterni», ha ricordato Albertonel suo discorso di commiato davanti alla bara del papà. «Quando ha capito che era giunta la fine ha fatto in modo di portare a compimento tutti programmi tv che erano a calendario e il disco jazz, ha parlato alla famiglia e al pubblico e poi se n'è andato». Tra le tante cose che sono state scritte in ricordo e tributo anon è sfuggita la sua seconda identità di jazzista. Lui stesso nelle ultime parole rivolte al pubblico ci ha tenuto a dire: «Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti, persino una ...

vaticannews_it : È morto #PieroAngela, noto giornalista, scrittore e divulgatore scientifico. La musica, il jazz, la sua grande pass… - FrancePadula67 : RT @Pam070Pamela: No, Liorni che dice cavolate con la musica di Superquark del sommo Piero non è tollerabile #reazioneacatena - Stefy_opinioni_ : @Silvja78 @anna_frank2 Inseriscono la scritta in sovraimpressione ogni volta che in sottofondo mettono la musica di… - Pam070Pamela : No, Liorni che dice cavolate con la musica di Superquark del sommo Piero non è tollerabile #reazioneacatena - rada_maja : RT @Teresio_Boccia: Passo molto tempo alla tastiera, non quella del computer,ma quella del pianoforte,con lui navigo nella musica. La musi… -