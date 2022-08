La musica che gira intorno | vent' anni di Shazam tra grandi successi e musicisti emergenti

(Di venerdì 19 agosto 2022) La popolare app per riconoscere canzoni è stata lanciata nel 2002: oggi la usano oltre 225 milioni di persone in tutto il mondo. E per celebrare la ricorrenza, Apple ha pubblicato una playlist con tutti i brani più cercati in due decenni

