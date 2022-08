La lite tra Ruberti e De Angelis che avvelena la campagna del Pd (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Il capo di gabinetto del sindaco di Roma, Albino Ruberti, ha rimesso il suo incarico. In una lettera indirizzata al primo cittadino della Capitale, Ruberti dà la sua versione di quanto accaduto la sera in cui fu ripreso in vieo mentre litigava furiosamente con un esponente del Pd, ex assessore regioanle e già europarlamnetare di Frosinone, Francescio De Angelis. Lo stesso De Angelis ha inviato una mail inviata al Nazareno per ritirare la propria candidatura alla Camera. La scelta è stata presa, viene spiegato da fonti dem, proprio in seguito alla pubblicazione del video. L'ex assessore regionale si dice "completamente estraneo al diverbio al quale ho solo in parte assistito", informa di avere "ritirato la candidatura per il Collegio di Roma 1" per "evitare strumentalizzazioni durante la campagna ... Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Il capo di gabinetto del sindaco di Roma, Albino, ha rimesso il suo incarico. In una lettera indirizzata al primo cittadino della Capitale,dà la sua versione di quanto accaduto la sera in cui fu ripreso in vieo mentre litigava furiosamente con un esponente del Pd, ex assessore regioanle e già europarlamnetare di Frosinone, Francescio De. Lo stesso Deha inviato una mail inviata al Nazareno per ritirare la propria candidatura alla Camera. La scelta è stata presa, viene spiegato da fonti dem, proprio in seguito alla pubblicazione del video. L'ex assessore regionale si dice "completamente estraneo al diverbio al quale ho solo in parte assistito", informa di avere "ritirato la candidatura per il Collegio di Roma 1" per "evitare strumentalizzazioni durante la...

fattoquotidiano : Lite tra Calenda e Sorgi a La7. “Italia ridotta male anche per colpa dei giornalisti”. “L’informazione è libera, no… - Serenella1990l : RT @Kronky_Pu: Una delle, se non LA, miglior scena di una lite in una serie tv. Tra sclero, rabbia, urla, nevrosi...solo una parola MASTERP… - francobus100 : Croazia, lite tra italiani: uccide l’amica durante la vacanza. Arrestato 30enne milanese - Kronky_Pu : Una delle, se non LA, miglior scena di una lite in una serie tv. Tra sclero, rabbia, urla, nevrosi...solo una parol… - SasyPanza : RT @mentecritica: È vero. Gli stipendioni, i vitalizi, le macchine blindate, però poi quando vedo che ambiente di palta è, giuro che ringra… -