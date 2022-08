La furibonda lite di Ruberti agita il Pd (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Una violenta lite che avrebbe visto protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a Frosinone inquieta il Pd. "Vi sparo, vi ammazzo. Vi dovete inginocchiare", sono le parole attribuite al braccio destro del sindaco di Roma. "Si tratta di una lite per motivi calcistici, accaduta circa due mesi fa a Frosinone con una terza persona, che non voglio citare, al termine di una cena. Alla scena erano presenti anche Vladimiro e Francesco De Angelis con il quale ho ottimi rapporti. Niente di piu'", è la spiegazione che Ruberti ha fatto al Foglio, il quotidiano che sollevato il cvaso, pubblicando il video. Spiegazione che non è bastata al Nazareno: "Un episodio gravissimo che non può restare senza conseguenze" fanno sapere fonti del Partito Democratico. Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Una violentache avrebbe visto protagonista Albino, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a Frosinone inquieta il Pd. "Vi sparo, vi ammazzo. Vi dovete inginocchiare", sono le parole attribuite al braccio destro del sindaco di Roma. "Si tratta di unaper motivi calcistici, accaduta circa due mesi fa a Frosinone con una terza persona, che non voglio citare, al termine di una cena. Alla scena erano presenti anche Vladimiro e Francesco De Angelis con il quale ho ottimi rapporti. Niente di piu'", è la spiegazione cheha fatto al Foglio, il quotidiano che sollevato il cvaso, pubblicando il video. Spiegazione che non è bastata al Nazareno: "Un episodio gravissimo che non può restare senza conseguenze" fanno sapere fonti del Partito Democratico.

