La fiamma della Meloni | rissa Romano-Cattaneo in diretta tv

A L'aria che tira, su La7, è andato in onda un acceso scontro tra Andrea Romano e Alessandro Cattaneo, rispettivamente di Pd e Forza Italia. Ancora una volta il tema che ha dato il la alla discussione è stato quello della fiamma presente nel simbolo di Fratelli d'Italia. "Il vittimismo sul passato del partito di Giorgia Meloni è ridicolo", ha attaccato l'esponente del Pd. "Ogni volta che si fa una critica a Fdi - ha proseguito Romano - tutti dicono 'ah, demonizzate'. Ma le nostre sono critiche molto precise. Anche i simboli sono importanti: nessuno pensa che torneranno i fascisti con le camicie nere e il saluto Romano, però quella fiamma è un simbolo preciso, rimanda alla fiamma che sta sulla tomba di Benito Mussolini.

