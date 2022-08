La fantasiosa teoria di Giorgia Meloni sul blocco navale: “Ce lo chiede l’Europa” | VIDEO (Di venerdì 19 agosto 2022) La leader di FdI Giorgia Meloni non fa un passo indietro sul blocco navale. E lo ribadisce in un VIDEO pubblicato oggi sui social e intitolato proprio “Pronti a difendere i confini dell’Italia”. L’affondo è alla gestione dei flussi migratori e dell’accoglienza messa in atto finora dai diversi Governi che si sono avvicendati a Palazzo Chigi. Ha detto: “Da quando la sinistra è al governo 800 mila migranti sono sbarcati illegalmente: solo l’8% di questi ha ottenuto il diritto ad asilo o protezione, gli altri, quasi tutti maschi in età adulta, sono immigrati clandestini. Fratelli d’Italia vuole il blocco navale: una missione europea, in accordo con gli Stati del nord Africa, per fermare la tratta di esseri umani e le morti in mare, con anche l’istituzione in territorio ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) La leader di FdInon fa un passo indietro sul. E lo ribadisce in unpubblicato oggi sui social e intitolato proprio “Pronti a difendere i confini dell’Italia”. L’affondo è alla gestione dei flussi migratori e dell’accoglienza messa in atto finora dai diversi Governi che si sono avvicendati a Palazzo Chigi. Ha detto: “Da quando la sinistra è al governo 800 mila migranti sono sbarcati illegalmente: solo l’8% di questi ha ottenuto il diritto ad asilo o protezione, gli altri, quasi tutti maschi in età adulta, sono immigrati clandestini. Fratelli d’Italia vuole il: una missione europea, in accordo con gli Stati del nord Africa, per fermare la tratta di esseri umani e le morti in mare, con anche l’istituzione in territorio ...

byb80 : RT @Miti_Vigliero: La fantasiosa teoria di Giorgia Meloni sul blocco navale: “Ce lo chiede l’Europa” Non fa un passo indietro sul blocco na… - neXtquotidiano : In effetti non me parlava da 24 ore La fantasiosa teoria di Giorgia #Meloni sul #blocconavale: “Ce lo chiede l’Eu… - Miti_Vigliero : La fantasiosa teoria di Giorgia Meloni sul blocco navale: “Ce lo chiede l’Europa” Non fa un passo indietro sul bloc… - PianiMino : @Borlandelli Non è l’unico che sta dicendo questa fantasiosa teoria - NostroAlfredo : @F1N1no Alla manifesta ignoranza in materia c'è poi da aggiungere la fantasiosa teoria secondo cui Sky sarebbe una… -