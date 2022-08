La doppia faccia di Di Maio sulle parole di Medvedev (Di venerdì 19 agosto 2022) Da 24 ore il tema centrale della politica sono le parole di Dmitri Medvedev, l’ex presidente russo, ex primo ministro e negli ultimi mesi diventato forse il falco più estremista di tutto il Cremlino: «Europei, punite i governi per la loro evidente stupidità», ha tuonato Medvedev. Immediata la reazione della sinistra che ha visto in queste frasi un’ingerenza nell’ormai prossimo voto in Italia attaccando per questo il centrodestra reo di essere (dicono loro) molto, troppo vicino per non dire amico, di Putin. E così è da 24 ore che tutti gli esponenti della sinistra ricordano l’amicizia Putin-Berlusconi, le frasi della Meloni (di diversi anni fa) sul leader russo, le magliette con Putin indossate da Salvini. La questione è però molto più complessa e va analizzata con calma e lucidità. Partendo da quello che è oggi il peso reale di ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 agosto 2022) Da 24 ore il tema centrale della politica sono ledi Dmitri, l’ex presidente russo, ex primo ministro e negli ultimi mesi diventato forse il falco più estremista di tutto il Cremlino: «Europei, punite i governi per la loro evidente stupidità», ha tuonato. Immediata la reazione della sinistra che ha visto in queste frasi un’ingerenza nell’ormai prossimo voto in Italia attaccando per questo il centrodestra reo di essere (dicono loro) molto, troppo vicino per non dire amico, di Putin. E così è da 24 ore che tutti gli esponenti della sinistra ricordano l’amicizia Putin-Berlusconi, le frasi della Meloni (di diversi anni fa) sul leader russo, le magliette con Putin indossate da Salvini. La questione è però molto più complessa e va analizzata con calma e lucidità. Partendo da quello che è oggi il peso reale di ...

