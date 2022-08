La dolce dichiarazione d'amore di Gianni Morandi a Anna Dan: "La amo sempre di più" (Di venerdì 19 agosto 2022) Un amore dolce e duraturo che offre la speranza dell'amore eterno. Il matrimonio di Gianni Morandi e Anna Dan è guardato con un po' di ammirazione da tutti i fan del grande cantautore. Oggi Morandi ha condiviso una foto con Anna e la... Leggi su europa.today (Di venerdì 19 agosto 2022) Une duraturo che offre la speranza dell'eterno. Il matrimonio diDan è guardato con un po' di ammirazione da tutti i fan del grande cantautore. Oggiha condiviso una foto cone la...

alessioluna97 : @Nonno_George @Sergio64221 @SkyTG24 Se uno con 140 mila euro annui di dichiarazione dei redditi è ricco gente tipo… - Kunpi_mook97 : No questa è una dichiarazione: Tu sei la mia bambolina, stronza ma dolce, e chiunque ti faccia stare male in qualsi… - Pierre13903748 : Parliamo di gay e di una dichiarazione di D.Dolce lo Stilista. - andreastaffol : @scorpiondag @nancysperandeo Che dolce dichiarazione d amore.. - fvanaxel : America in mezzo ai trans. americani in rivolta per l'irruzione dell'FBI nella residenza dell'ex presidente Trump… -