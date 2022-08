La collezione di vestiti di Kanye West venduta in sacchi della spazzatura, Ye risponde alle polemiche (Di venerdì 19 agosto 2022) Non tutti hanno gradito le modalità di vendita della nuova collezione di vestiti di Kanye West, risultato di una partnership tra il suo marchio Yeezy, GAP e Balenciaga. I capi di abbigliamento, infatti, sono comparsi nei negozi all’interno di sacchi “della spazzatura”, secondo le polemiche, ma in realtà si tra tterebbe di “construction bags”, ovvero sacchi da lavoro che in parte ripropongono le esposizioni di molti negozi di dischi. Le polemiche sulla Yeezy Gap Engineered By Balenciaga Nelle scorse settimane ha avuto inizio la collaborazione tra il marchio di Kanye West, GAP e Balenciaga. La partnership è stata chiamata Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. Il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) Non tutti hanno gradito le modalità di venditanuovadidi, risultato di una partnership tra il suo marchio Yeezy, GAP e Balenciaga. I capi di abbigliamento, infatti, sono comparsi nei negozi all’interno di”, secondo le, ma in realtà si tra tterebbe di “construction bags”, ovveroda lavoro che in parte ripropongono le esposizioni di molti negozi di dischi. Lesulla Yeezy Gap Engineered By Balenciaga Nelle scorse settimane ha avuto inizio la collaborazione tra il marchio di, GAP e Balenciaga. La partnership è stata chiamata Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. Il ...

joonmamoon1 : @natastancaa Letteralmente tra i vestiti più brutti che abbia mai visto, ma onesta tutta la collezione faceva cagare - _prettystroke_ : e proprio quando non vorresti spendere soldi in vestiti zara decide di lanciare una collezione su steve mcqueen - Ligeia_aeterna : Ho dato solo una sbirciatina in negozio. Ho provato solo un vestito. Ho provato due vestiti ed erano orribili. Ho c… - Eli5Cullen : Hope può avvolgersi in tutti i bozzoli che vuole basta che non siano fatti con la sua collezione di vestiti #twittamibeautiful - steel_elle : Sulla collezione di vestiti della trashata dei draghi vi dico solo che gli Stark si sono sempre vestiti meglio -