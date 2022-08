La censura dei libri nelle scuole americane: un distretto del Texas banna Anna Frank e la Bibbia (Di venerdì 19 agosto 2022) Un distretto scolastico indipendente di Keller, vicino a Fort Worth in Texas, a cui fanno riferimento circa 35 mila studenti, ha rimosso dalle biblioteche delle scuole alcuni libri, in quanto ha deciso di dover rivedere il loro contenuto, anche se erano stati recensiti da una commissione solo pochi mesi prima. Tra questi ci sono anche un adattamento a fumetti del diario di Anna Frank e la Bibbia. 41 volumi sono quindi ora – il giorno prima dell’inizio ufficiale della scuola nello stato conservatore – inaccessibili, a causa di una politica entrata in vigore l’8 agosto 2022, che vieta quindi ai bibliotecari non possono renderli disponibili, in attesa che venga deciso se includere o meno il materiale scolastico nella selezione della scuola. ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 19 agosto 2022) Unscolastico indipendente di Keller, vicino a Fort Worth in, a cui fanno riferimento circa 35 mila studenti, ha rimosso dalle biblioteche dellealcuni, in quanto ha deciso di dover rivedere il loro contenuto, anche se erano stati recensiti da una commissione solo pochi mesi prima. Tra questi ci sono anche un adattamento a fumetti del diario die la. 41 volumi sono quindi ora – il giorno prima dell’inizio ufficiale della scuola nello stato conservatore – inaccessibili, a causa di una politica entrata in vigore l’8 agosto 2022, che vieta quindi ai bibliotecari non possono renderli disponibili, in attesa che venga deciso se includere o meno il materiale scolastico nella selezione della scuola. ...

GIANELL25236266 : @pdnetwork @RaiNews @chiaraburtulo @GiorgiaMeloni @paolomaggioni Strana questa rai che parla dei ladri Di merendin… - GIANELL10231152 : @GIANELL25236266 @pdnetwork @RaiNews @chiaraburtulo @GiorgiaMeloni @paolomaggioni @dario_marchetti @marti_cecchi… - AvvDox : RT @JohannesBuckler: Il dramma, come si usava a quei tempi, fu sottoposto all’esame dei funzionari della censura. Non volevano che in qual… - ClaraPorta4 : RT @JohannesBuckler: Il dramma, come si usava a quei tempi, fu sottoposto all’esame dei funzionari della censura. Non volevano che in qual… - Grilliintesta : @CarloCalenda @lucatelese credo che uno dei compiti del giornalista sia sferzare i politici. Gridare alla lesa maes… -