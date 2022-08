La 7, il professor Bassetti è furioso con i giornalisti: "Basta, sono stato chiaro.." (Di venerdì 19 agosto 2022) In una intervista che il prof. Bassetti ha rilasciato a Paolo Celata e Alessandro De Angelis, ha chiarito cosa ci sia di vero sulle voci di una sua candidatura Da un po’ di tempo, ogni lunedì e mercoledì, su La7 c’è un'interessante rubrica di approfondimento politico. Paolo Celata e Alessandro De Angelis, infatti, conducono “La corsa al voto” e molto spesso invitano ospiti per commentare quanto stia accadendo nel nostro Paese. In una delle ultime puntate in collegamento c’era il professor Bassetti, il noto infettivologo preso spesso di mira dall'ambiente no vax. Le posizioni che il professore ha assunto durante questa pandemia di covid 19 non sono piaciute molto a chi nutriva perplessità sull’uso delle mascherine, del green pass e dei vaccini. L'infettivologo, infatti, è stato spesso ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 19 agosto 2022) In una intervista che il prof.ha rilasciato a Paolo Celata e Alessandro De Angelis, ha chiarito cosa ci sia di vero sulle voci di una sua candidatura Da un po’ di tempo, ogni lunedì e mercoledì, su La7 c’è un'interessante rubrica di approfondimento politico. Paolo Celata e Alessandro De Angelis, infatti, conducono “La corsa al voto” e molto spesso invitano ospiti per commentare quanto stia accadendo nel nostro Paese. In una delle ultime puntate in collegamento c’era il, il noto infettivologo preso spesso di mira dall'ambiente no vax. Le posizioni che ile ha assunto durante questa pandemia di covid 19 nonpiaciute molto a chi nutriva perplessità sull’uso delle mascherine, del green pass e dei vaccini. L'infettivologo, infatti, èspesso ...

LorisFigoli : RT @GiovanniToti: Le regole della #quarantena? Sono d’accordo con il professor Bassetti: devono essere cambiate! Non possiamo rischiare di… - yarilupattelli1 : RT @GiovanniToti: Le regole della #quarantena? Sono d’accordo con il professor Bassetti: devono essere cambiate! Non possiamo rischiare di… - ItaliaalCentro_ : RT @GiovanniToti: Le regole della #quarantena? Sono d’accordo con il professor Bassetti: devono essere cambiate! Non possiamo rischiare di… - GiovanniToti : Le regole della #quarantena? Sono d’accordo con il professor Bassetti: devono essere cambiate! Non possiamo rischia… - GiuseppeRinal43 : @ProfMBassetti Un tempo ti credevo oggi non più tanto se vuoi che persone di sinistra come me abbiano di nuovo fidu… -