Kostic si presenta | «Seguivo la Juve fin da bambino | sono qui per vincere»

Il nuovo esterno della Juve Filip Kostic è stato protagonista della conferenza stampa di presentazione: ecco le sue parole Filip Kostic ha parlato nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore della Juve. Ecco le sue parole: RIPORTARE CATTIVERIA ALLA SQUADRA – «Io seguo la Juve da quando ero piccolino, ho sempre seguito tutta la Serie A. Il mio compito, il mio lavoro è quello di fornire qualcosa, la miglior palla agli attaccanti. Quello che son venuto a fare è questo, per dare questo tipo di supporto alla squadra». QUI PER vincere – «La mentalità dei giocatori e del club è quella di arrivare sempre alla vittoria. Dobbiamo avere questo tipo di mentalità, andare però passo dopo passo, partita dopo partita con pazienza. So cosa ci ...

