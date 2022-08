Klinsmann | «Mondiali in Qatar? Ecco chi vorrei che vincesse»

(Di venerdì 19 agosto 2022) Jurgenparla dei prossimiin: il suo pronostico e la sua preferita per la rassegna continentale L’ex calciatore, intervistato da Olè, ha detto la sua sui2022– «Vedo favorite Brasile e Argentina. Dopo queste due, ovviamente, vengono Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Portogallo. Ma, senza dubbio, sarà molto difficile per loro battere i sudamericani. Dall’Italia degli anni ’90, l’Argentina avrebbe dovuto vincere un altro paio di. Forse questo accadrà in. Perché no?chero, soprattutto per Messi. Magari come regalo di Natale…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Jurgenparla dei prossimiin Qatar: il suo pronostico e la sua preferita per la rassegna continentale L'ex calciatore, intervistato da Olè, ha detto la sua sui2022- "...... ha esordito. "Dopo queste due, ovviamente, vengono Inghilterra, Spagna, Francia, ... Dall'Italia degli anni '90, l'Argentina avrebbe dovuto vincere un altro paio di. Forse questo ... Jurgen Klinsmann, il bomber tedesco ct prima della Germania e poi degli USA Jurgen Klinsmann parla dei prossimi Mondiali in Qatar: il suo pronostico e la sua preferita per la rassegna continentale L’ex calciatore, intervistato da Olè, ha detto la sua sui Mondiali 2022 MONDIAL ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...