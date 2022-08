Juventus, Kostic si presenta: “Spero di adattarmi il prima possibile al calcio italiano” (Di venerdì 19 agosto 2022) “Ho parlato col mister di cose normali. Io sto facendo di tutto per inserirmi, sto lavorando tanto. Non c’è tutta questa grande differenza fra il calcio tedesco e quello italiano, forse l’Italia è più tecnica. C’è un sistema che va imparato col lavoro giornaliero, Spero di adattarmi il prima possibile”. Lo ha detto il nuovo esterno della Juventus, Filip Kostic, nel giorno della sua presentazione ad avventura in bianconero già iniziata: “Sul numero 17 non c’è una ragione specifica, era libero e ho pensato di prenderlo anche qui visto che lo avevo già in nazionale”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) “Ho parlato col mister di cose normali. Io sto facendo di tutto per inserirmi, sto lavorando tanto. Non c’è tutta questa grande differenza fra iltedesco e quello, forse l’Italia è più tecnica. C’è un sistema che va imparato col lavoro giornaliero,diil”. Lo ha detto il nuovo esterno della, Filip, nel giorno della suazione ad avventura in bianconero già iniziata: “Sul numero 17 non c’è una ragione specifica, era libero e ho pensato di prenderlo anche qui visto che lo avevo già in nazionale”. SportFace.

