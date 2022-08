Juve | offerta in arrivo dalla Serie A per Fagioli

AlfredoPedulla : Il #ManchesterUnited, che aspetta #Rabiot, un mese fa aveva fatto un’offerta per #Paredes. Rifiutata. #Paredes aspe… - _Morik92_ : #Depay ??? Alte possibilità di un accordo tra il #Barcellona e il suo entourage la prossima settimana. La 'carta de… - infoitsport : News Juve | Indiscrezione clamorosa: offerta da brividi! - junews24com : Depay Juve, clamoroso! L'olandese gioca al rialzo: nuova richiesta - - NewWestInn22 : @Pasky973 Secondo me se Zaniolo dovesse andare alla juve, nn sarebbe sicuramente un’offerta o un idea dell’ultima o… -

Nessunaancora del Psg per Skriniar . Per ora Simone Inzaghi può restare tranquillo. A sbloccare la trattativa per lo slovacco ci potrebbe pensare soltanto il presidente dei parigini, Nasser ...... il quale sarebbe sempre più vicino alla risoluzione contrattuale con il Barcellona: lalo aspetta, con un'da 6 milioni a stagione per i prossimi 3 anni. Un colpo offensivo per il ...Paredes ha anche altre offerte, ma per il momento ha confermato la priorità alla Juventus, che resta l’opzione più gradita. Juve, linea rovente Se Paredes aspetta la… Leggi ...A parlare dell'argomento è stato Dario Pellegrini, il giornalista sportivo sul suo account ufficiale di Twitter ha dichiarato che la Juventus formulerà una nuova offerta per il giocatore della Roma.