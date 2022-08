Juve-Depay, svolta vicina: l’aiuto con il Barcellona arriva da… Pjanic | Primapagina (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-18 23:45:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Le strade della Juve e di Memphis Depay potrebbero presto incrociarsi. I contatti tra le parti si intensificano con il passare delle ore e la trattativa avanza: se con il giocatore c’è già un’intesa di massima, restano però da sciogliere alcuni nodi con il Barcellona. TOCCA AL BARCA – L’attaccante olandese è al momento la prima scelta per l’attacco di Max Allegri, ma per la chiusura manca ancora qualcosa sul fronte Barcellona, al quale è legato da un contratto fino al 2023. La Juve è pronta ad accogliere Depay solo senza costi di cartellino: non è un ostacolo, ma al momento resta da trovare una quadra tra l’attaccante e i blaugrana sulla ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-18 23:45:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Le strade dellae di Memphispotrebbero presto incrociarsi. I contatti tra le parti si intensificano con il passare delle ore e la trattativa avanza: se con il giocatore c’è già un’intesa di massima, restano però da sciogliere alcuni nodi con il. TOCCA AL BARCA – L’attaccante olandese è al momento la prima scelta per l’attacco di Max Allegri, ma per la chiusura manca ancora qualcosa sul fronte, al quale è legato da un contratto fino al 2023. Laè pronta ad accoglieresolo senza costi di cartellino: non è un ostacolo, ma al momento resta da trovare una quadra tra l’attaccante e i blaugrana sulla ...

