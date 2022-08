Italia-Serbia oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole Supercup basket (Di venerdì 19 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Serbia, match valido per il torneo amichevole di basket Supercup. L’attesa è finita, ad Amburgo comincia l’ultima due giorni di test per gli uomini di coach Pozzecco, in questa sfida preludio al successivo impegno contro una tra Germania e Repubblica Ceca. Si tratta di partite importanti, perché permetteranno di capire meglio la condizione degli azzurri prima degli impegni ufficiali nelle qualificazioni ai Mondiali del 2023 e successivamente negli Europei. La palla a due della partita è fissata alle ore 18:00 di venerdì 19 agosto, con la sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi proporrà una ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per il torneodi. L’attesa è finita, ad Amburgo comincia l’ultima due giorni di test per gli uomini di coach Pozzecco, in questa sfida preludio al successivo impegno contro una tra Germania e Repubblica Ceca. Si tratta di partite importanti, perché permetteranno di capire meglio la condizione degli azzurri prima degli impegni ufficiali nelle qualificazioni ai Mondiali del 2023 e successivamente negli Europei. La palla a due della partita è fissata alle ore 18:00 di venerdì 19 agosto, con la sfida che verrà trasmessa insu Sky Sport Action, oltre che insu Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi proporrà una ...

