Italia-Serbia oggi, amichevole basket: orario, programma, dove vederla in tv, streaming (Di venerdì 19 agosto 2022) Un anno e un mese dopo la notte incredibile di Belgrado, Italia e Serbia si ritrovano ad Amburgo. Stavolta in palio c’è molto di meno, un posto nella finale della Supercup di Amburgo, quadrangolare amichevole pre-Europei, ma è sempre un classico del basket continentale. Gli azzurri, in questo agosto, hanno disputato due partite con la Francia, perdendole in maniera differente. Per quanto riguarda i serbi, invece, c’è la querelle legata al fatto che Svetislav Pesic, uno che non transige sul rispetto delle proprie norme, ha fatto calare la propria scure anche su un simbolo del basket nazionale, Milos Teodosic. L’amichevole con la Slovenia è stata vinta, dopo un alto spettacolo, da Luka Doncic e compagni per 97-92, ma conta relativamente prima del torneo ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Un anno e un mese dopo la notte incredibile di Belgrado,si ritrovano ad Amburgo. Stavolta in palio c’è molto di meno, un posto nella finale della Supercup di Amburgo, quadrangolarepre-Europei, ma è sempre un classico delcontinentale. Gli azzurri, in questo agosto, hanno disputato due partite con la Francia, perdendole in maniera differente. Per quanto riguarda i serbi, invece, c’è la querelle legata al fatto che Svetislav Pesic, uno che non transige sul rispetto delle proprie norme, ha fatto calare la propria scure anche su un simbolo delnazionale, Milos Teodosic. L’con la Slovenia è stata vinta, dopo un alto spettacolo, da Luka Doncic e compagni per 97-92, ma conta relativamente prima del torneo ...

