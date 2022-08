Italia, la nuova sfida per le città si chiama “15 minute city” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Recovery Fund rappresenta un’opportunità unica per ripensare le città ispirandosi al nuovo paradigma delle “15 minute city”. Questo modello prevede l’accessibilità ai principali servizi entro 15 minuti a piedi o in bici, ed è una proposta che va incontro ai desideri dei cittadini. Luigi Onorato, senior Partner di Monitor Deloitte, sostiene che tale modello consentirebbe di scomporre la complessità del processo di evoluzione della mobilità all’interno di una grande metropoli e del Paese nel suo complesso. Le “15 minute city” In una città in cui tutto è a portata di mano, la vita è più semplice e più bella. Non dobbiamo perdere tempo prezioso nel traffico, ma possiamo dedicarlo a ciò che davvero ci interessa. Possiamo finalmente goderci la compagnia dei nostri cari, fare una ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Recovery Fund rappresenta un’opportunità unica per ripensare leispirandosi al nuovo paradigma delle “15”. Questo modello prevede l’accessibilità ai principali servizi entro 15 minuti a piedi o in bici, ed è una proposta che va incontro ai desideri dei cittadini. Luigi Onorato, senior Partner di Monitor Deloitte, sostiene che tale modello consentirebbe di scomporre la complessità del processo di evoluzione della mobilità all’interno di una grande metropoli e del Paese nel suo complesso. Le “15” In unain cui tutto è a portata di mano, la vita è più semplice e più bella. Non dobbiamo perdere tempo prezioso nel traffico, ma possiamo dedicarlo a ciò che davvero ci interessa. Possiamo finalmente goderci la compagnia dei nostri cari, fare una ...

