Ita, Delta: "Al lavoro con Af-Klm e Certares per offerta articolata" (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – "Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner di joint venture Air France e Klm e con Certares per fornire una proposta articolata per l'acquisizione di Ita Airways, per costruire il futuro della compagnia di bandiera italiana". Ad affermarlo all'Adnkronos è un portavoce di Delta Airlines a pochi giorni dal termine fissato per lunedì per la presentazione delle offerte per Ita Airways. In corsa sono rimaste le due cordate costituite dal fondo Certares, Air France – Klm e Delta Airlines da un lato e dall'altro quella costituita da Msc e Lufthansa. Delta, spiega ancora il portavoce, "rimane impegnata nella partnership con Ita Airways. Non vediamo l'ora di stringere rapporti ancora più stretti con la compagnia di bandiera italiana a vantaggio dei nostri clienti ...

