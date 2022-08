Israele | scoperta la posizione di Betsaida | la biblica città natale di San Pietro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 agosto 2022) Ancora unain, dove sarebbe venuta a ‘galla’ ladi. O meglio, il mosaico di San. E cioè, una decorazione pavimentale di 1500 anni fa che indicherebbe il luogo esatto della perdutadi, nella quale nacque l’apostolo. Il mosaico rinvenuto in una chiesa del I secolo d.C. Il mosaico, rinvenuto un anno fa durante gli scavi in una chiesa del I secolo d.C. nel Nord di, ha un’iscrizione preziosissima per gli archeologi: in greco antico, tradotta e interpretata come una preghiera di intercessione al “capo e comandante degli apostoli celesti”. Ossia,, il primo dei seguaci di Gesù La chiesa in cui è stato rinvenuto il prezioso mosaico viene definita ...