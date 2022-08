Ischia | brucia ancora il monte Epomeo | incendio domato all’alba

corrmezzogiorno : #Napoli Ischia, brucia di nuovo il Monte Epomeo - rep_napoli : Ischia, brucia il Monte Epomeo [di Anna laura De Rosa e Pasquale Raicaldo] [aggiornamento delle 00:08] - rep_napoli : Ischia, brucia il Monte Epomeo [di Anna laura De Rosa e Pasquale Raicaldo] [aggiornamento delle 23:56] - rep_napoli : Ischia, brucia il Monte Epomeo [aggiornamento delle 23:50] - rep_napoli : Ischia, brucia il Monte Epomeo [aggiornamento delle 23:39] -

E' andato avanti fino alle 5 di oggi il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio di vaste proporzioni divampato ieri sera sull'isola d'nel comune di Forio. Le fiamme sono divampate nella zona di Panza, sul monte Epomeo, e col passare delle ore sospinte dal vento si sono spinte verso la zona del Ciglio. Sono andati a fuoco ...Devastata un'ampia area di macchia mediterranea, le fiamme domate nella ...È stato domato l’incendio divampato nella serata di giovedì sul Monte Epomeo nell’isola di Ischia. L’ampio fronte del rogo, sviluppato in vari punti, ha occupato per diverse ore due squadre dei vigili ...E’ andato avanti fino alle 5 di oggi il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio di vaste proporzioni divampato ieri sera sull’isola d’Ischia nel comune di Forio. Le fiamme sono divampate n ...