"Io li sparo, li ammazzo": il video shock che imbarazza il PD (Di venerdì 19 agosto 2022) Complice forse la bollente e prorompente campagna elettorale, il tempo infatti sta per finire, alcuni politici cominciano a scaldarsi più del necessario. Che il potere abbia dato alla testa? Mentre la Destra resta compatta, anche quando sbaglia, mostrando una granitica forza di volontà in vista delle elezioni del 25 settembre, la Sinistra, invece, continua a sfaldarsi e a reinventarsi in turbine di confusione che non fa assolutamente bene alla causa che si vorrebbe/dovrebbe sostenere con le unghie e con i denti. Ma ormai è andata così. Fonte: FacebookLa consapevolezza di uscirne in qualche modo perdenti da queste elezioni – tutti danno per favoriti Fratelli d'Italia e Lega – fa sì che si abbassi la guardia, finendo in una sorta di versione a basso costo di Romanzo Criminale. Ora, decidete voi se film o fiction, ma quest'ultima è fin troppo bella per essere rovinata e ...

ilfoglio_it : 'Non se devono permette de dimme ‘me te compro’. Io li sparo, li ammazzo'. La lite notturna di Ruberti, il capo di… - agnello_sabrina : RT @M5SRoma: Ti sparo', 'Vi ammazzo', 'Inginocchiatevi', 'Chiedi pietà'. Purtroppo non è un dialogo di Romanzo Criminale' ma parole del Cap… - gioart79 : RT @M5SRoma: Ti sparo', 'Vi ammazzo', 'Inginocchiatevi', 'Chiedi pietà'. Purtroppo non è un dialogo di Romanzo Criminale' ma parole del Cap… - lucabattanta : RT @stefanol2006: @lucabattanta a) sdegno dell'integerrimo funzionario (alla Maigret) per un mero accenno a una sua presunta corruttibilità… - Arturo_Parisi : RT @ilfoglio_it: 'Non se devono permette de dimme ‘me te compro’. Io li sparo, li ammazzo'. La lite notturna di Ruberti, il capo di gabinet… -