Inter | UFFICIALE | Casadei è un nuovo giocatore del Chelsea

Il centrocampista classe 2003 ha firmato un contratto di sei stagioni con i Blues. MILANO - L'ha reso nota "la cessione di Cesare Casadei al Chelsea". "Il centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al club inglese", ha precisato il club nerazzurro. Notizia confermata ...Dopo il volo direzione Londra e le visite mediche, è arrivato anche il comunicatodei ... Quando il Cesena lo ha ceduto nel 2018, è passato all'e ha avuto un impatto immediato, segnando ...Davide Bettella è ufficialmente un giocatore rosanero. La dirigenza del Palermo ha messo a segno un altro colpo di spessore per migliorare in qualità e quantità l’organico a disposizione di Eugenio ...Il 19enne cervese (nato a Ravenna il 10 gennaio del 2003) Cesare Casadei ha firmato un contratto che lo legherà per sei stagioni al Chelsea, club ex campione d’Europa, tra i più prestigiosi al mondo.