Inter | spunta l’alternativa ad Akanji | dal Chelsea!

(Di venerdì 19 agosto 2022) In mezzo ad Acerbi e, in casaavrebbe preso quota nelle ultime ore il nome di un altro difensore, proveniente dal Chelsea. Si tratta di Trevoh Chalobah, centrale inglese 23enne che, all’occorrenza, può ricoprire anche il ruolo di mediano. Un giocatore duttile e imponente fisicamente che ha dalla sua anche una discreta esperienza da schierato in una difesa a 3. L’asse Milano-Londra rimane dunque apertissimo con i due club pronti a sedersi al tavolo delle trattative ancora una volta dopo gli affari Lukaku e Casadei.Chelsea Chalobah Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’operazione potrebbe chiudersi agevolmente con la formula del prestito con diritto di riscatto dato che il giocatore non rientra nei piani del tecnico dei blues Thomas Tuchel. Un piano B low-cost che nasce ...

