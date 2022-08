Inter-PSG, nuova offerta per Skriniar: la risposta dei nerazzurri (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella giornata di Venerdì la dirigenza del Paris-Saint-Germain ha operato in quel di Milano, tra i vari incontri in programma c’è stato un nuovo summit con l’entourage nerazzurro. L’oggetto della questione rimane sempre Milan Skriniar, per il quale il PSG non intende mollare la presa. Secondo il noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, i parigini avrebbero messo sul tavolo 50 milioni di euro più bonus, la stessa offerta dei precedenti incontri. Il club nerazzurro avrebbe rifiutato prontamente la proposta del Paris, poiché ritenuta inferiore al valore del calciatore. Skriniar Inter PSG Sempre secondo il giornalista di Sky, l’Inter avrebbe intenzione di prolungare il contratto del calciatore con relativo adeguamento dell’ingaggio. Di questo se ne potrebbe già parlare prima della fine del ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella giornata di Venerdì la dirigenza del Paris-Saint-Germain ha operato in quel di Milano, tra i vari incontri in programma c’è stato un nuovo summit con l’entourage nerazzurro. L’oggetto della questione rimane sempre Milan, per il quale il PSG non intende mollare la presa. Secondo il noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, i parigini avrebbero messo sul tavolo 50 milioni di euro più bonus, la stessadei precedenti incontri. Il club nerazzurro avrebbe rifiutato prontamente la proposta del Paris, poiché ritenuta inferiore al valore del calciatore.PSG Sempre secondo il giornalista di Sky, l’avrebbe intenzione di prolungare il contratto del calciatore con relativo adeguamento dell’ingaggio. Di questo se ne potrebbe già parlare prima della fine del ...

